Sykkellegende har fått uhelbredelig kreft: – Jeg er ganske positiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gjorde han i et intervju med Sunday Times. Ifølge legene har han mellom to og fire år igjen å leve.

– Selv om detter føles veldig unaturlig, er det en del av naturen. Du vet, vi ble alle født og vi skal alle dø. Dette er bare en del av prosessen, sa Hoy.

48-åringen avslørte tidligere i år at han hadde fått kreft, uten å gå noe videre inn i detaljene. Nå fortalte han at det dreier seg om kreft i prostata, som har spredt seg til beinene hans. Det betyr at kreften er på stadium fire.

Det har også blitt oppdaget svulster i skulderen, bekkenet, hoften, ryggraden og ribbeina hans.

– Du minner deg selv på at du er heldig siden det finnes medisiner du kan ta som vil avverge dette så lenge som mulig, sa Hoy.

– Hånden på hjertet, jeg er ganske positiv mesteparten av tiden, og jeg føler på ekte lykke. Dette er større enn OL. Det er større enn noe annet. Dette handler om å sette pris på livet og finne glede, fortsatte han.

Hoy har blant annet seks OL- og elleve VM-gull på CV-en. Totalt står han med 37 mesterskapsmedaljer.

Les også: Han kjemper mot kreften: – Jeg frykter ikke døden