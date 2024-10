Alcaraz feide idolet Nadal av banen: – Han trenger ikke noe råd fra meg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Alcaraz vant med settsifrene 6-3, 6-3. Etter kampen erkjente Nadal at formen ikke er helt intakt.

– Jeg vet at jeg møter spillere som er i en helt annen forfatning enn meg. De spiller på ATP-touren og vinner store titler. Jeg spiller uten press og prøver bare å ha det gøy. Carlos spilte for godt. Jeg synes jeg gjorde en god kamp, men det holdt ikke mot et dyr som ham, fortalte gruskongen på en pressekonferanse.

– Han trenger ikke noe råd fra meg. Han har vist at han har et fantastisk lag rundt seg, men dersom han ønsker å ringe meg, er jeg klar som når helst, la veteranen til.

21 år gamle Alcaraz, som møter Jannik Sinner i finalen i den omstridte turneringen, forteller at torsdagens kamp var «Nadals øyeblikk».

– Så fort du går ut på banen snakker man ikke om venner eller idoler. Selvsagt ønsker jeg å vinne, sa Alcaraz.

Ifølge flere medier får vinneren av turneringen i Riyadh intet mindre enn omkring 65 millioner kroner. Nadal møter sin gamle erkerival Novak Djokovic i kampen om 3.-plassen.

Casper Ruud ble ikke invitert til turneringen, har NTB fått opplyst.