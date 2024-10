Omstridt Formel 1-regel skrotes foran 2025-sesongen: – Mest rettferdig

Beslutningen ble tatt på et møte i Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) torsdag.

Det skjer etter at det så sent som under den forrige VM-runden i Singapore ble diskusjoner rundt regelen. Da satte Daniel Ricciardo raskeste rundetid på tampen av hovedløpet etter å ha vært inne og skiftet til splitter nye dekk.

Dermed gikk løpsvinneren Lando Norris glipp av et ekstra poeng i det som ligger an til å bli en dramatisk kamp om VM-tittelen mot Max Verstappen. Det er ekstra pikant at Ricciardo kjører for RB, et team som tilhører Red Bull-systemet der Verstappen er den største stjernen.

Det fikk mange til å snakke om samarbeid og en hjelpende hånd fra Ricciardo til Verstappen.

– Det jeg synes har vært dårlig med regelen, er nettopp at RB, som egentlig skal være et frittstående team, men som er et Red Bull-juniorteam, kunne hjelpe på den måten som skjedde der, sier Viaplay-ekspert Thomas Schie til NTB.

Kan avgjøre tittelkampen

Han ser samtidig både fordeler og ulemper ved regelen om raskeste rundetid som nå skrotes.

– Det er jo positivt at den får førerne til pushe litt, så sånn sett er det litt både og. For at ting skal være mest mulig rettferdig, er det kanskje likevel greit at de fjerner den, sier eksperten.

Med til historien hører det også at poengene som skal deles ut for beste rundetid i de gjenværende VM-rundene denne sesongen, meget vel kan avgjøre kampen om VM-tittelen.

Verstappen har 52 poengs forsprang til Lando Norris når seks løpshelger gjenstår. Alt tyder på at briten kommer til å nærme seg kraftig fram mot sesongavslutningen i Abu Dhabi første uken i desember.

– Det kan bli veldig tett, og det kan fort være at poengene for de raskeste rundene avgjør det hele, konstaterer Schie.

Dobler ungguttas sjanser

Under torsdagens FIA-møte ble det også besluttet ytterligere en Formel 1-endring foran neste sesong.

Den handler om de ulike teamenes forpliktelse til å slippe til unge førere under treningskjøringen foran de ulike Grand Prix-helgene.

Denne sesongen har kravet vært at dette skal skje én gang i løpet av sesongen. Fra 2025 dobler motorsporttoppene til to.

Denne helgen er Formel 1-stjernene tilbake på asfalten i amerikanske Austin etter et opphold på tre uker.

