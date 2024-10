Gladmelding fra sportssjef Slokvik i friidrettsforbundet: – Det kommer ny hovedsponsor inn

Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund opplyste tirsdag at markedsavdelingen i friidrettsforbundet ville komme med nyheter om sponsorsituasjonen innen kort tid.

Forsikringsselskapet Gjensidige opplyste nylig at de etter sju år gir seg som hovedsponsor for Norges Friidrettsforbund etter 2024-sesongen. De gir seg også som personlig sponsor for Karsten Warholm.

– Det er stor interesse for sporten vår. På klessiden er det veldig stor interesse, og det kommer også en ny hovedsponsor inn som blir presentert etter hvert. Det er stort sett klart det. Vi merker oss en forandring fra da nesten ingen ville levere klær til oss, til at det nå er stor kamp om å levere klær til oss. Det er stor villigheten til å betale godt for at vi skal bruke utstyret deres, sa Slokvik til NTB tirsdag.

Ikke nervøs

Da hadde han og assisterende sportssjef Håvard Tjørhom akkurat presentert landslagene for kommende sesong.

Nevnte Karsten Warholm er en av dem som kommer til å nyte godt av en eventuell ny hovedsponsor.

– Jeg kan ikke forstå at det er så mange andre plasser som er bedre i norsk idrett for tiden enn i friidretten. Jeg har egentlig ikke vært veldig nervøs for det, men sponsormarkedet generelt er nok strammere enn det har vært på lenge. Det er vanskeligere å drive forretning i disse dager enn det har vært i visse tidligere deler av historien, sa Warholm til NTB da landslagene for neste år ble presentert på Ullevaal stadion.

Større budsjett

Slokvik kunne fortelle at det finnes penger til en ny sesong tross utfordringene på sponsormarkedet.

– Styret har ennå ikke vedtatt hovedtallene, men vi har et større budsjett enn sist år. Bare i forbindelse med VM i Tokyo blir det et budsjett på 2,8 millioner kroner inkludert precamp. Det er det desidert største budsjettet vi har hatt for et mesterskap noen gang. EM i Roma i sommer kostet oss for eksempel 1,5 millioner og det med en stor tropp.

















(©NTB)