Sinner klar for semifinale i omstridt turnering – Alcaraz møter Nadal

Verdensener Sinner slo Medvedev med settsifrene 6-0, 6-3.

Ifølge flere medier får vinneren av turneringen i Riyadh intet mindre enn omkring 65 millioner kroner. Minimumsutbetalingen for å stille opp skal være 15 millioner kroner. Danske Holger Rune, som tapte sin kvartfinale mot Carlos Alcaraz, opplyste tidligere i uken at han ikke har reist til Midtøsten på grunn av pengene.

Casper Ruud ble ikke invitert til turneringen, har NTB fått opplyst.

Legenden Rafael Nadal legger snart racketen på hylla. Han og Novak Djokovic har fått plass direkte i semifinalen. Det betyr at to seirer i Riyadh kan gi om lag 65 millioner kroner – nesten dobbelt så mye som Sinner fikk da han vant US Open tidligere i høst.

Djokovic skal bryne seg på Sinner i den ene semifinalen, mens det er duket for helspansk duell mellom Nadal og Alcaraz i den andre.

Danske Rune er den eneste uten en Grand Slam-tittel i det gjeve selskapet. Turneringen er presset inn i en fra før full ATP-kalender. Kalenderen har fått kritikk av Alcaraz.

– Det er absurd at det lykkes å presse en sånn turnering inn i en grotesk pakket kalender, men det viser at penger tiltrekker folk, har den danske Discovery-eksperten Thomas Skouboe sagt til Ritzau.

– For allmennheten kan Alcaraz' kritikk virke hul når man kunne hatt fri, men uken ville nok gitt hard trening ettersom det uken etter igjen venter store turneringer, legger Skouboe til.

Turneringen i Saudi-Arabia gir ikke poeng på ATP-rankingen.

