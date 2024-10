Raufoss slipper poengtrekk i 1. divisjon etter økonomisk trøbbel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er NFF selv som melder om avgjørelsen onsdag.

Klubblisensnemnda ila for en tid tilbake Raufoss ett poengs trekk som følge av brudd på fotballforbundets økonomiske regler.

Raufoss klaget på vedtaket og oppdaget i ettertid en feil i sitt regnskap knyttet til det som beskrives som «klassifisering av en vesentlig inntektspost».

– Dette var en feil som tidligere ikke var oppdaget av verken klubben eller klubbens revisor, skriver NFF.

Den påfølgende korrigeringen av regnskapet medfører at klubben ikke er i brudd med delmål i sin handlingsplan om økonomi.

NFF opplyser at klagenemnda har konkludert med at poengtrekket var berettiget med den informasjonen som forelå da vedtaket ble gjort, men at den nye informasjonen endret situasjonen.

LSK Kvinner ble også ilagt ett poengs trekk som følge av dårlig økonomi. Kanarifuglene valgte ikke å påklage klubblisensnemndas vedtak.

Raufoss ligger på åttendeplassen på tabellen i 1. divisjon og er for fullt med i kampen om opprykkskvalifisering til Eliteserien.

Når de nå får tilbake det ene poenget, klatrer laget opp til sjetteplass. Dermed er de à poeng med både Lyn og Kongsvinger på henholdsvis femte- og syvendeplass.

(NTB/Dagsavisen)