Vipers kan være konkurs mandag – må ha 25 millioner innen fredag

Den kritiske økonomiske situasjonen var temaet da Vipers-ledelsen på kort varsel kalte inn til en pressekonferanse tirsdag.

Der var styreleder Peter Gitmark helt tydelig på alvoret i situasjonen. Det mangler 25 millioner kroner, som må på plass innen kommende fredag.

– Vipers har over lang tid hatt en dårlig og til dels svært dårlig økonomi. Det har ikke vært samsvar mellom inntekter og utgifter i en lang periode. Det kan ikke fortsette, sa Peter Gitmark.

– Det gjør at styret har besluttet at innen fredag førstkommende må det hentes 25 millioner kroner for at det skal være grunnlag for videre klubbdrift, la han til.

Konkurs mandag?

Kommer ikke pengene på plass er Vipers konkurs kommende mandag. Spillerne, som ble informert tirsdag, vil ikke få lønn fredag denne uken.

– Det er en betydelig tilknepping i budskapet nå fra tidligere. Det skyldes at vi ser at gapet mellom inntekter og utgifter måned for måned bare øker. Vi har ikke klart å tette gapet, sa Gitmark.

– Vi klarer ikke å få nye inntekter inn i klubben. Det er for mange av våre venner og potensielle samarbeidspartnere som sitter på gjerdet, som ønsker å se an situasjonen. De er positive til å bidra, men kun hvis klubben overlever, la han til.

Han opplyser at klubben kun vil gå videre om de vet at de har nok midler til å drive ut fra en «worst case»-tankegang fram til sommeren.

Klubben har også gjeld den ønsker å slette.

Solgte stjerne

Vipers har slitt økonomisk i lang tid. Det siste året har flere redningsaksjoner vært gjennomført for å holde skuta flytende. Den siste ble iverksatt så sent som i august i år.

Da ble det kommunisert ut at fem millioner kroner måtte innhentes for at videre drift skulle være sikret.

I fjor høst var økonomien i klubben så dårlig at administrasjonen ble permittert 20 prosent, og spillersalg er også gjennomført for å bedre på situasjonen. Så sent som i juli i år ble Anna Vjakhireva overraskende solgt til franske Brest.

Salget av Vyakhireva skal ha utgjort en besparelse på rundt fem millioner kroner.

Vipers klarte i fjor en bragd ingen har klart tidligere i norsk håndball. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering Champions League plasserte Katrine Lunde og lagvenninnene i historiebøkene med gullskrift.

– Betenkelig

Det er samtidig ikke første gang en norsk håndballklubb ender i en økonomisk avgrunn etter en årrekke med suksess. Larviks totaldominans på 2010-tallet endte med betalingsstopp, fristillinger og degradering i divisjonssystemet.

– Det er jo betenkelig at et lag som vinner mesterligaen tre ganger på rad, bare noen måneder senere befinner seg i en sånn situasjon, sa håndballekspert Bent Svele til NTB tidligere i år.

Lønnskostnadene til Vipers skal ha doblet seg fra rundt 11 millioner kroner i 2019 til 22 millioner i 2022.

Ved siden av Katrine Lunde spiller også store norske profiler som Silje Solberg-Østhassel Østhassel og Marta Tomac i klubben i tillegg til en lang rekke utenlandske stjerner.

