Vipers selger russisk stjernespiller til fransk håndball

Avisen skriver at Vipers har besluttet å selge spilleren på grunn av den krevende økonomiske situasjonen i klubben.

NRK omtalte overgangen først.

– Hun er skuffet. Samtidig tror jeg at hun ser betydelige muligheter i Brest. Vi er glade for at hun bidro til å fullføre overgangen. Anna ønsket å bli, men enhver spiller under kontrakt må være villig til å flytte på seg, sier Vipers' styreleder Peter Gitmark til Fædrelandsvennen.

Vjakhireva har vært en sentral spiller i Vipers i flere sesonger, og den russiske 29-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt med klubben i én sesong til.

Vipers slet i vinter økonomisk, men i februar falt de nødvendige brikkene på plass for å unngå konkurs. Ifølge NRK sparer Vipers om lag fire millioner kroner på salget av Vjakhireva