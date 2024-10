Nigerianske fotballstjerner hentes hjem etter «umenneskelig behandling»

Dramaet rundt det nigerianske laget pågikk gjennom hele mandagen etter at transporten til tirsdagens kvalifiseringskamp til Afrikamesterskapet ikke endte slik som forventet.

Etter at charterflyet med blant andre Premier League-stjernene Alex Iwobi, Taiwo Awoniyi og Wilfred Ndidi landet på en helt annen flyplass enn opprinnelig planlagt, skal spillerne angivelig ha vært strandet uten telefonforbindelse, mat eller drikke.

Mandag kveld opplyser Det afrikanske fotballforbundet (CAF) at det ser svært alvorlig på det som omtales som en urovekkende og uakseptabel opplevelse for det nigerianske laget.

– Saken har blitt henvist til CAFs disiplinærnemnd for etterforskning, og passende tiltak vil bli iverksatt mot de som har brutt CAFs vedtekter og forskrifter, heter det videre.

– Alt for å psyke oss ut

I et lengre innlegg i det nigerianske fotballforbundets mediekanaler hevder landslagskaptein William Troost-Ekong at flyet med spillerne ble omdirigert av libyske myndigheter.

Flyplassen de landet på ligger 220 kilometer unna det som var den opprinnelige destinasjonen. Nigeria-spillerne skal ha avvist å bli fraktet videre i buss som følge av at området oppleves som for farlig.

– De har låst flyplassportene og etterlatt oss uten telefonforbindelse, mat eller drikke. Alt for å psyke oss ut, skriver Troost-Ekong.

Han legger videre til at spillerne i fellesskap har besluttet at det ikke blir aktuelt å spille tirsdagens planlagte landskamp.

Det nigerianske fotballforbundet opplyser til nyhetsbyrået AFP at spillerne mandag kveld blir hentet hjem som følge av den «umenneskelige behandlingen» de har vært utsatt for.

– Spillerne har bestemt seg for ikke å spille kampen, og NFF (det nigerianske forbundet) iverksetter planer om å fly laget hjem igjen, sier kommunikasjonsdirektør Ademola Olajire.

Avviser anklager

Den nigerianske ambassaden i Libya har angivelig ikke kunnet gripe inn i saken. Årsaken skal være at den trenger tillatelse fra den libyske regjeringen.

Det libyske fotballforbundet benekter på sin side at det har vært involvert i noen form for upassende handling, og uttaler at det har den «største respekt» for Nigeria.

– Det er ikke grunnlag for å anklage de libyske sikkerhetsmannskapene eller Det libyske fotballforbundet for bevisst å orkestrere denne hendelsen, heter det i en meddelelse gjengitt av AFP.

– Slike handlinger er i strid med våre verdier og prinsipper. Vi avviser på det sterkeste alle påstander som antyder sabotasje i denne situasjonen, skriver libyerne videre.

Tidligere Glimt-spiller i dramaet

Tidligere Bodø/Glimt-spiller og nåværende Leverkusen-stjerne Victor Boniface er blant nigerianerne som har vært strandet. Han har også delt sin frustrasjon på nettet.

– Har vært på flyplassen i nesten 13 timer uten mat, wifi eller noen steder å sove. Afrika, vi kan bedre, skrev Boniface på X mandag morgen.

Tre timer senere kom han med en ny oppdatering.

– Hjelp meg å ringe bestemoren min og si at hennes barnebarn er ok. Nei, dette er sykt, lød den.