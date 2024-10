Kaptein Haaland nektet å møte pressen – beklaget stortapet på Instagram

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge fikk juling i Linz da Østerrike knuste det norske landslaget 5-1 i nasjonsligaen søndag. Det var Norges største tap på sju år.

Erling Braut Haaland, som var kaptein fra start for andre gang i karrieren, ønsket ikke å snakke med de norske journalistene. Han holdt blikket stramt rett fram og gikk rett i bussen.

Deretter kom meldingen på Instagram:

«Sorry adle samen! Alt for dårligt frå mi sia... I november går me for 6 poeng!» skrev Manchester City-stjernen.

