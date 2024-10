Filip Ingebrigtsen fortsetter løperkarrieren – dedikerer mer av tiden opp mot broren Jakob

– Jeg er innstilt på å fortsette egen karriere, og har som mål å kvalifisere meg til mesterskap og stevner gjennom sesongen. Men jeg er også realist. Jeg har slitt med skader, og har ikke levert resultater som forsvarer en plass på landslaget. Derfor er det naturlig å dedikere mer tid til å hjelpe Jakob fremover, sier Filip Ingebrigtsen i en pressemelding.

Filip Ingebrigtsen opplyser i den samme pressemeldingen at han i tillegg skal bistå Norges Friidrettsforbund med faglig veiledning av landslagsutøvere på lang- og mellomdistanse.

Filip Ingebrigtsen vil kommende sesong få det formelle treneransvaret for Jakob Ingebrigtsen inn mot forbundet.

Vil bistå

I tillegg vil han bistå toppidrettsansvarlig i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, med å veilede de norske lang- og mellomdistanseløperne.

Sportssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik er glad for at forbundet nå får et enda tettere samarbeid med Filip og teamet.

– Vi har lenge hatt et godt samarbeid med teamet, spesielt det siste året. Men jeg tror både vi og de har hatt et ønske om i enda større grad systematisere kunnskapen de har tilegnet seg gjennom mange år i løpetoppen, sier Erlend Slokvik.

Tradisjon

– Team Ingebrigtsen har lenge hatt en tradisjon for å ta med unge løpere på treningsleir, slik at de kan få et innblikk i hva som kreves for å konkurrere helt i toppen. Vi vil gjerne bidra til å videreføre den kunnskapen vi har tilegnet oss over tid, slik at Norge kan forbli en toppnasjon på lang- og mellomdistanser, sier Filip Ingebrigtsen.

Det er Håvard Tjørhom som vil følge opp Jakob og teamet rundt ham i det daglige.

– Filip vil ta en mer formell trenerrolle for Jakob i forbindelse med stevner og mesterskap. I tillegg vil han bidra med veiledning overfor andre utøvere på landslaget. Jeg tror denne samarbeidsformen vil tjene Jakob og flere av de øvrige løperne, sier Tjørhom.

Norges Friidrettsforbund presenteres kommende sesongs landslag i Oslo tirsdag. NRK erfarer at også eldstebror Henrik Ingebrigtsen er ferdig på landslaget.

