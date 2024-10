Zuccarello rundet 200 NHL-mål da Wild tapte på straffer

Dermed har nordmannen satt seg på scoringslisten i begge kampene Wild har spilt i sesongåpningen i NHL.

Som i den første kampen mot Columbus Blue Jackets, var Wild på hjemmebane i Saint Paul da de møtte Kraken fra vestkystbyen Seattle.

Etter litt over ni minutters spill i Xcel Energy Center fikk Zuccarello pucken fra makker Kirill Kaprizov og satte den forbi Kraken-målvakt Joey Daccord.

Et minutt ut i den andre perioden var det Zuccarello og Kaprizov som sammen sto for assistene da Matt Boldy la på til 2-0 i overtallsspill for Minnesota.

Bare 40 sekunder senere startet opphentingen fra Kraken. Jordan Eberle reduserte til 2-1 etter snaut to minutter, og samme mann utlignet da det var gått åtte minutter av perioden og gjestene fra Seattle var i overtall.

Det var fortsatt uavgjort da lagene tok den andre hvilen, og dermed var lagene i praksis tilbake til utgangspunktet.

Etter halvannet minutt var det Kaprizovs tur til å skinne etter å ha hjulpet to lagkamerater til scoring. Det satte riktignok bare Wild i føringen i et minutts tid før Tye Kartye sørget for ny utligning for Kraken.

Litt etter halvspilt periode var vertene i Minnesota i ledelsen nok en gang, denne gangen takket være Ryan Hartman. Og nok en gang utlignet Kraken. Med 4-4 sørget Jared McCann for at kampen gikk til forlengning.

Da den ble resultatløs, gikk kampen til straffeslagkonkurranse. Zuccarello satte den første straffen, men det var til sist Kraken som trakk det lengste strået og kunne reise hjem med to poeng i bagasjen.

Les også: Zuccarello-scoring og seier i sesongåpningen