Zuccarello-scoring og seier i sesongåpningen

Det tok riktignok brorparten av første periode før det første målet var et faktum på Xcel Energy Center i Saint Paul torsdag kveld. Matt Boldy satte inn 1-0 for hjemmelaget etter nesten 18 minutters spill.

To minutter rut i den andre perioden utlignet Kent Johnson for Blue Jackets, men et snaut kvarter senere var Wild i føringen igjen. Da var det svenske Joel Eriksson Ek som satte inn 2-1, med Boldy kreditert for en av assistene.

Midtveis i den tredje og siste omgangen var turen kommet til Mats Zuccarello. Kirill Kaprizov plukket opp pucken bak Columbus-målet i overtallsspill, sendte den til Boldy, som satte den videre tvers over til nordmannen, som doblet ledelsen til 3-1.

Tre minutter før full tid var det gjestene som var i overtall og utnyttet det til å redusere ved Zach Werenski.

Med mulighet for forlenging i sikte tok Columbus ut målvakten på slutten, men klarte ikke å gjøre noe med sluttresultatet, som ble 3-2 til vertslaget i Minnesota.









(©NTB)