Rangnick kom med Haaland-innrømmelse: – For meg er det fortsatt utrolig

Rangnick ga fyldige svar på flere spørsmål om Haaland da han møtte norsk og østerriksk presse foran kveldens nasjonsligakamp i Linz.

På spørsmål fra NTB åpnet han uoppfordret opp om de første gangene han fikk litt å gjøre med Haaland.

– Jeg var litt involvert da Salzburg hentet ham fra Molde. Og da jeg var fotballsjef i Red Bull, oppfordret jeg ledelsen til å hente ham til Leipzig. Det gjorde de ikke, svarte Rangnick – og la til:

– Han ble hentet til Dortmund for en latterlig sum på 20 millioner euro.

Det tilsvarer 234 millioner norsker kroner etter dagens kurs.

– Bedre form enn Mbappé

Rangnick er fullt klar over hva elevene hans står overfor søndag kveld. For å belyse det trekker han også linjene tilbake i tid.

– Jeg vet hvor god han er. Det så vi til og med da han ikke fikk spille i de første seks månedene for Salzburg. For meg er det fortsatt at utrolig at han bare fikk to kamper fra start i løpet av de seks månedene, sa Rangnick.

– Akkurat nå setter Haaland standarden for alt i fotballen. Kanskje sammen med (Kylian) Mbappé. Ser du på de to spillernes nåværende form, er Haaland den beste, sa landslagssjefen på pressekonferansen.

Han trakk videre fram Haalands avslutningsegenskaper, men også nordmannens enorme fysikk.

– Jeg vet ikke om noen andre spillere som kan hoppe så høyt som ham. Kanskje Sesko, sa Rangnick med henvisning til Slovenias største stjerne Benjamin Sesko.

Les også: «Et par» usikre Norge-spillere før storkampen

Storseire sist

Norge beseiret Østerrike med 2-1 på Ullevaal i september. Søndag møtes altså lagene igjen i Linz.

Til den kampen kommer begge med storseirer i bagasjen. Norge fikk en kjempeopptur med 3-0-seieren over Slovenia på Ullevaal torsdag, mens Østerrike slo Kasakhstan 4-0 på hjemmebane.

Norge topper nasjonsligagruppen med sju poeng på tre kamper. Østerrike og Slovenia har fire.

Les også: Rangnick skråsikker på norsk VM-billett: – Blir overrasket