«Et par» usikre Norge-spillere før storkampen

Solbakken møtte pressen på arenaen i Linz like før det norske laget skulle ha en treningsøkt lørdag ettermiddag, to dager etter 3-0-seieren over Slovenia på Ullevaal.

– Vi skal ha treningen nå så spillerne får kjenne på hvilke type kropp de har. Det er et par som skal kjenne litt ekstra på kroppen sin. Når vi får alle de svarene og får diskutere med de involverte som skal ha en mening om det, får vi gå i tenkeboksen. Det er ikke sånn at jeg er usikker på tre, fire eller fem, men kanskje et par, sa Solbakken på spørsmål fra NRK.

Hvem det gjelder, gikk han ikke inn på.

– De kortene kaster vi ikke nå, sa Solbakken.

Leo Skiri Østigård er fra før utilgjengelig. Midtstopperen måtte gi seg i pausen mot Slovenia. Da ble Kristoffer Ajer flyttet inn i midtforsvaret, og Marcus Holmgren Pedersen ble satt inn på backplass.

– Det er en god mulighet for at de fortsetter, sa Solbakken.

Norge ligger nå godt an i kampen om gruppeseier og opprykk til A-divisjonen for første gang. Det er tre poeng ned til Østerrike og Slovenia på tabellen. Seier i nasjonsligaen vil i så fall kunne gi en ekstrasjanse om laget ikke lykkes i neste års VM-kvalifisering, og det vil nesten garantere en ekstrasjanse om Norge trenger det i neste EM-kvalifisering.

Om Norge tar poeng i Østerrike søndag, vil det se meget lyst ut før nasjonsligaen avsluttes i november borte mot Slovenia og hjemme mot Kasakhstan.

Kampstart mot Østerrike er klokken 20.45.