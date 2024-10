Alexander-Arnold med frispark-perle etter Grealish-veddemål: – Gir deg 500 pund

Kampens høydepunkt kom kvarteret før slutt da Trent Alexander-Arnold prikket inn et frispark til 2-0. I forkant utfordret Grealish målscoreren til å gå for gull.

– Jeg tullet med Trent før frisparket og sa «scorer du på dette så gir jeg deg 500 pund», og så klemte han den opp i vinkelen, sa Jack Grealish til ITV.

Fram til det hadde ikke gjestene imponert på bortebane. England trillet ball og styrte mye av spillet, men slet tidvis mot et kompakt finsk lag. To scoringer mot slutten sørget likevel for en komfortabel seier.

Først ut var Grealish som ble flikket gjennom i bakrom av Angel Gomes, og alene med keeper styrte han inn 1-0 i det lengste hjørnet.

Finland yppet seg på tampen av førsteomgangen, men greide ikke å utnytte mulighetene. Isteden skrudde Alexander-Arnold inn 2-0, før Declan Rice la på til 3-0 ti minutter senere.

Tre minutter før slutt styrte Arttu Hoskonen inn 1-3 med hodet.

Torsdag røk Lee Carsleys utvalgte på et pinlig 1-2-tap for Hellas. Vangelis Pavlidis' overtidsscoring sørget for at grekerne tok føringen i gruppen. England står i skrivende stund med like mange poeng som Hellas. Grekerne møter Irland senere søndag.

Kaptein Harry Kane var tilbake i startelleveren mot Finland. Bayern München-spissen pådro seg en smell i den siste kampen før landslagspausen og gikk glipp av forrige oppgjør.

England avslutter nasjonsligaen med bortekamp mot Hellas 14. november, før de tar imot Irland på hjemmebane tre dager senere.

