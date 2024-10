Overtidsdrama da Englands stjernegalleri skled på bananskall – Hellas vant 2-1 på Wembley

(England - Hellas 1-2). To mål fra Vangelis Pavlidis sørget for en særdeles overraskende 2-1-seier for Hellas borte mot England på Wembley torsdag. Avgjørelsen falt på overtid.