Pogacar avsluttet med ny monument-seier: – Ser fram til en ferie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sloveneren var best i den 252 kilometer lange kraftprøven fra Bergamo til Como. Uno-X-laget ble statister.

Det er fjerde året på rad at Pogacar vinner rittet. Det har bare én annen syklist klart tidligere, den italienske legenden Fausto Coppi (1946-1949).

– Alle seirer er spesielle, og det gjelder også i dag. Hele laget jobber hardt hele året, og i dag var intet unntak. Vi gjorde en kjempejobb og jeg er veldig glad for å vinne, sa Pogacar etter å ha slått nærmeste konkurrent med over tre minutter. Belgieren Remco Evenepoel trillet i mål som nummer to, 3.16 bak vinneren.

Il Lombardia er det femte og siste av rittene på den internasjonale sykkelkalenderen som har fått merkelappen monumenter. De øvrige fire er Milano-Sanremo, Flandern rundt, Paris-Roubaix og Liege-Bastogne-Liege.

Umulige Pogacar har en eventyrlig sesong bak seg med seier blant i Tour de France, Giro d'Italia og VM. Lørdag syklet han således i regnbuetrøya som viser at han er nybakt verdensmester.

Under VM-rittet i Zürich kom han alene til mål etter å ha parkert samtlige konkurrenter underveis, og den historien gjentok seg i tøffe Il Lombardia.

– Jeg ser fram til en ferie, sa Pogacar lørdag.

Les også: Pogacar vant sykkel-VM etter uvirkelig soloritt: – Så koko som det går an

Kruttsterkt brudd

Et stort, kjøresterkt og relativt profiltungt brudd fikk tidlig en solid luke på hovedfeltet i lørdagens ritt. Der satt blant andre Uno-X-rytter Anders Halland Johannessen. Håpet om å skulle holde unna var imidlertid hele veien tynt.

I hovedfeltet styrte Pogacars sterke UAE-mannskap showet og sørget for at de drøye fire minuttene bruddet hadde på det meste sakte, men sikkert skrumpet inn.

– Jeg har samme følelse nå som da romraketter skytes opp, sa Eurosport-kommentator Theiss Magelssen rett før Pogacars ventede angrep kom.

Godt hjulpet av lojale lagkamerater som australske Adam Yates og franske Pavel Sivakov tråkket sloveneren til i rittets tøffeste stigning, Colma di Sormano. Da var utbryternes luke akkurat spist helt topp.

Remco Evenepoel og rivalene var sjanseløse. Til mål var det drøye 50 kilometer.

– Han får de andre til å se ut som rundingsbøyer. Jeg er helt målløs. I det øyeblikket laget hans hadde gjort jobben sin, sier han «takk, nå gjør jeg resten selv». Han spiser fem mil til frokost, eller litt tidlig middag som det blir nå, sa Magelssen.

Les også: Sykkellegenden Cavendish takker av – legger opp i Singapore

Tung dag for Uno-X

Ved passering toppen på Colma di Sormano gjensto det fortsatt i underkant av 45 kilometer til mål. Da hadde Pogacar en luke på langt over ett minutt til en trio bestående av Evenepoel, Enric Mas og Lennert Van Eetvelt.

Det stoppet imidlertid ikke sloveneren, som nærmest har gjort det til en vane den siste tiden å vise rivalene ryggen i god tid før mål.

For Uno-X-laget ble sesongens siste monument en tung affære. Anders Halland Johannessen ble innhentet av det jaktende hovedfeltet før siste stigning, og da satt ingen lagkamerater der. Odd Christian Eiking, Andreas Leknessund og Tobias Halland Johannessen var hektet av.

Nylig ble Pogacar, som har vunnet Tour de France tre ganger, den første i historien til å passere 11.000 poeng på rankingen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). På den siste listen er sloveneren oppe i hele 11.393 poeng.

Les også: Sesongen over for sliten Uno-X-yndling: – Var helt tom for energi etter VM