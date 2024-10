KFUM-back forlenget kontrakten: – Lærerikt å gå fra 3. divisjon til Eliteserien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver KFUM på sine nettsider.

– Det er gledelig. Deilig å kunne være med den gjengen her enda lenger. Det gir meg ro, slik at jeg kan fortsette utviklingen min her. Også trives jeg veldig godt! sier Hjorth.

23-åringen gjorde i januar 2023 overgang fra Follo til KFUM, hvor han raskt tok nivået. Hjorth var en viktig brikke i hovedstadsklubben som sikret et historisk opprykk til Eliteserien forrige sesong.

– Det har vært lærerikt å gå fra 3. divisjon til Eliteserien på litt over et år. Det har vært gøy, med mange oppturer, og noen nedturer. Nedturene er noe man lærer av, men det har uansett vært veldig gøy, sier forsvarsspilleren.

Til tross for en del skadetrøbbel har Hjorth allerede notert seg for ett mål og fire målgivende på 31 kamper.

– Jonas er en spiller som allerede har vist at han har et veldig høyt nivå. Strålende innleggsfot, masse fart i beina. Godt driv med ballen. Strålende energi, treningsvilje. Riktig mentalitet til å være her i Kåffa. Han vil hele tiden bli bedre. Jonas er en topp gutt, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard.

KFUM ligger på en imponerende 7.-plass i Eliteserien og er i tillegg klar for semifinale i cupen.

(©NTB)