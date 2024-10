OL-helter tilbake på samling – disse er Hergeirssons utvalgte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I alt 20 spillere er tatt ut til Golden League-turneringen i Larvik. Siden forrige samling er mange av gullvinnerne fra OL tilbake.

Nora Mørk er som ventet ikke en del av uttaket. Hun varslet pause fra landslaget etter sommerlekene i Frankrike for «å få orden på kroppen».

Søndag ble det kjent at keeperveteran Katrine Lunde har hatt et lite inngrep og mister flere kamper for Vipers Kristiansand. Hun er med i landslagssjef Thorir Hergeirssons tropp, men skal bare delta på deler av samlingen.

Stine Oftedal Dahmke avsluttet karrieren etter OL-suksessen, mens Veronika Kristiansen er gravid for andre gang og ikke blant spillerne som er tatt ut nå.

Norge møter først Tyskland 24. oktober, mens Danmark og Nederland er motstandere henholdsvis to og tre dager senere.

---

Dette er uttaket:

Maren Aardahl (Odense), Stine Skogrand (Ikast), Silje Solberg-Østhassel (Vipers), Kari Brattset Dale (Györ), Kristine Breistøl (Györ), Katrine Lunde (Vipers), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), Ingvild Bakkerud (Ikast), Kristina Novak (Brest), Camilla Herrem (Sola), Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg), Henny Reistad (Esbjerg), Emilie Hovden (Györ), Kristin Venn (Storhamar), Maja Sæteren (Larvik), Thale Rushfeldt Deila (Odense), Live Rushfeldt Deila (Esbjerg), Eli Marie Raasok (Storhamar), June Cecilie Krogh (Storhamar), Ane Cecilie Høgseth (Storhamar).

Hergeirsson er inne i sine siste måneder som mangeårig landslagssjef. Han runder av med EM i november og desember. Fra 1. januar tar Ole Gustav Gjekstad over jobben.

---