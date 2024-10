Strålende avslutning av Kristoffer Ventura – PGA-touren neste

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen kom til sesongavslutningen på 23.-plass på B-tourens sammenlagtliste og måtte holde seg innenfor de 30 beste for å få tourkort til verdens gjeveste golftour.

Han innledet med to sterke 70-runder som plasserte ham på delt 7.-plass halvveis i turneringen. Lørdagens 74-runde sendte ham et stykke nedover på listene, men fortsatt lå han an til å greie topp-30-målet med god margin.

Søndag feide han all tvil til side med en liten birdiefest på siste halvdel. Etter birdie på 3., 10., 11. og 13. hull var han fire slag under par.

Dagens første bogey kom på 16. hull, men det ble også den eneste. Han slo umiddelbart tilbake med birdie på 17. hull og var igjen fire slag under par for dagen og på delt 8.-plass i turneringen.

Mange spillere er fortsatt i gang med siste runde, men det er helt usannsynlig at Ventura med sin 68-runde skal passeres av så mange at han ikke ender blant de 30 beste i sammendraget.

