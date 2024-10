Guardiola med bredside mot Premier League: – Tror du de sier ja til oss?

City-manageren er overbevist om at det vil være nytteløst å søke om en utsatt start på 2025/26-sesongen.

– Tror du Premier League sier ja til oss? Nei, absolutt ikke. Det kommer ikke til å skje, sa Guardiola på et pressemøte i forkant av lørdagens 3-2-seier over Fulham.

Kommende sommer arrangerer Fifa et utvidet VM for klubblag. Manchester City og Chelsea blir de engelske innslagene blant de 32 lagene som deltar. Mesterskapet varer fra 15. juni til 13. juli.

Blir det finale på City, får klubben kun fire uker til å gjøre unna spillernes ferie og oppkjøring. Neste sesong i Premier League er ventet å starte 9. eller 16. august.

Ifølge Guardiola har Manchester City allerede forhørt seg med ligaledelsen om muligheten for å få utsatt et par seriekamper. Håpet er at det skal gi dem en uke eller to med ekstra ferie, men signalene skal ikke ha vært oppløftende.

Premier League har ikke kommentert saken.

Manchester City har fra før et anstrengt forhold til sin egen liga. Klubben er anklaget for 130 brudd på PLs økonomiregler, og for tiden er det en omfattende høring i saken.

(©NTB)