Hovland ute med skade – trolig ikke turneringsklar før 2025

Det var det britiske nettstedet Bunkered som meldte om nordmannens skade først torsdag.

Max får bekreftet av Hovland at skaden ikke skal være alvorlig, men at det er godt mulig at han ikke spiller turneringer før 2025.

Siste mulighet for ham til å konkurrere er i desember, og det kan dermed bli flere måneder ute av spill.

Det er over en måneden siden golfstjernen sist spilte en turnering. Da var 27-åringen med i PGA-tourmesterskapet og endte på 12.-plass.

Hovland var i utgangspunktet påmeldt til BMW PGA Championsship to uker senere, men trakk seg like før påmeldingen stengte.

