Fransk fotballstjerne fikk medhold av EU-domstolen – kan knuse Fifas overgangsregelverk

Stridstemaet EU-domstolen har tatt stilling, er hvorvidt en spiller ensidig skal ha adgang til å si opp sin egen kontrakt.

I kjennelsen heter det at enkelte av fotballens overgangsregler er i strid med EU-lovgivningen om konkurranse og fri bevegelse av arbeidskraft. Det kan få svært vidtrekkende konsekvenser.

«De aktuelle reglene er slik at de hindrer profesjonelle fotballspilleres frie bevegelse dersom de ønsker å utvikle sin karriere ved å gå til en ny klubb», står det i domstolens uttalelse.

«Disse reglene påfører spillere og klubber som vil ansette dem betydelig juridisk risiko, uforutsigbar og potensielt svært høy økonomisk risiko så vel som betydelig sportslig risiko, hvilket alt i alt forhindrer dem i å bytte arbeidsgiver», heter det videre.

Domstolen peker på at det kan være gode grunner for at overgangsaktivitet i internasjonal fotball skal underlegges begrensninger, men mener dagens regler går lenger enn det som oppleves nødvendig.

Det pekes videre på at de nåværende reglene har som mål å «begrense eller forhindre» konkurranse på tvers av landegrensene. Domstolen konkluderer med at disse reglene «ikke virker nødvendige».

Fredagens kjennelse må studeres i detalj for å fastslå de faktiske konsekvensene.

Ti år tilbake i tid

NTB har vært i kontakt med Det internasjonale fotballforbundet for en kommentar. En talsperson sier at Fifa tar kjennelsen fra EU-domstolen til etterretning.

– Fifa er fornøyd med at lovligheten av sentrale prinsipper i overgangsregelverket er bekreftet på nytt i dagens kjennelse. Avgjørelsen setter kun spørsmålstegn ved to paragrafer i to artikler i Fifa-regelverket om status og spilleroverganger, som den nasjonale (belgiske) domstolen nå er invitert til å vurdere, sier vedkommende også.

Videre opplyser Fifa at forbundet nå vil gå nærmere inn i kjennelsen før det blir aktuelt å kommentere ytterligere.

Diarra-saken strekker seg ti år tilbake i tid. I august 2014 sa Lokomotiv Moskva opp midtbanespillerens kontrakt med henvisning til at spilleren hadde brutt vilkårene. Den russiske klubben ba om 20 millioner euro i erstatning fra Diarra.

Diarra, som nå er blitt 39 år, avviste kravet og ba i stedet om at Lokomotiv skulle betale ham erstatning.

Etter at saken hadde vært behandlet av Det internasjonale fotballforbundet, ble Diarra beordret til å betale sin tidligere klubb 10 millioner euro, en bot som ble stadfestet av Idrettens voldgiftsrett. Diarra ble også ilagt en tilbakedatert 15 måneders suspensjon.

EU-topp støttet Diarra

Ifølge Fifas gjeldende regelverk må en spiller som sier opp kontrakten sin uten gyldig grunn, betale erstatning til klubben. En eventuell ny arbeidsgiver kan også bli belastet med en kompensasjon.

Diarra har hele tiden argumentert for at disse overgangsreglene forhindret ham i å spille fotball det meste av 2014-2015-sesongen. Som et resultat av krangelen med Lokomotiv våget nemlig ikke belgiske Charleroi å hente franskmannen av frykt for juridiske og økonomiske konsekvenser.

Støttet av den internasjonale spillerforeningen Fifpro valgte Diarra å gå rettens vei. Det endte i 2022 med at en belgisk domstol sendte saken til EU-domstolen. Spørsmålet som ble stilt var i all hovedsak om Fifas regelverket om overganger er forenlig med EUs konkurranselovgivning og prinsippet om et fritt arbeidsmarked.

Forut for fredagens dom skrev EU-domstolens generaladvokat Maciej Szpunar i sin anbefaling at dagens overgangsregler som «begrenser klubbenes mulighet til å hente ansatte spillere», står i kontrast til prinsippet om fri konkurranse i EU.

Han tok dermed til orde for at Diarra burde få medhold.

– Hvis denne dommen reflekterer konklusjonene til generaladvokaten, er det slutten for Fifas eksisterende overgangsregelverk, sa Diarra-advokat Jean-Louis Dupont.

Sammenlignes med Bosman

Andre eksperter signaliserte forut for fredagens dom at dersom Diarra vant fram, kan spillere og klubber i framtiden bli fristet til å skape konflikter for å fremprovosere en kontraktsterminering. Det igjen kan gjøre at de slipper å betale en stor overgangssum for et klubbskifte.

– Hvis spiller A har en prislapp på 30 millioner euro, men bare må betale 15-20 millioner euro i erstatning dersom han bryter kontrakten, kan en interessert klubb foretrekke å gå den veien. Og så kan spilleren få den summen fra sin nye klubb, sier Lars Halgreen til nyhetsbyrået Ritzau.

Han er juridisk direktør for International Sports Services & Arbitration og dommer ved Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Hvis enhver spiller bare kan skli ut døren når de ikke lenger liker lukten i bakeriet, så vil det eksisterende systemet raskt kollapse. Det er virkelig mye penger som står på spill for den globale fotballverdenen, sier Halgreen.

Diarra-saken har av flere vært sammenlignet med Bosman-dommen. Den sistnevnte kjennelsen skapte en helt ny presedens for overgangssaker i internasjonal fotball.

