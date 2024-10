VM-drama på etterskudd – mener stjernesyklist satte tilskuere i fare

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Van der Poel syklet inn til bronsemedalje på fellesstarten i Zürich søndag, men fra latvisk hold hevdes det nå at nederlenderen skulle ha vært diskvalifisert.

I et lengre brev til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) skriver den latviske sykkelpresidenten Sandis Akis at han ønsker å gjøre sykkeltoppene oppmerksom på en potensielt farlig situasjon som oppsto under rittet i Sveits.

Det henvises til en video som sirkulerer i sosiale medier. Den viser at nederlandske van der Poel på et tidspunkt i VM-rittet sykler på fortauet svært nær flere tilskuere.

– Van der Poel traff nesten en publikummer da han uten grunn brukte fortauet til å ta seg forbi tre konkurrenter, skriver Akis og legger til at nederlenderen ikke gjorde manøveren for å unngå å krasje.

Videre henvises det til en paragraf i regelverket som sier at ryttere som setter tilskuere i fare ved å sykle på fortauet skal diskvalifiseres.

Under kvinnenes Gent-Wevelgem tidligere i år ble Marlen Reusser disket for nettopp det.

Det latviske forbundet skriver at det «som et lite forbund» er dypt bekymret over det som skjedde i VM-fellesstarten.

– Dersom van der Poel hadde krasjet inn i tilskueren, ville det vært bra eller dårlig for idretten vår? Vi oppfordrer UCI til å håndheve reglene likt for alle, for å ivareta sikkerheten og integriteten til sykkelsporten, heter det i brevet.

Grunnen til at episoden er tatt tak i fra latvisk side er at van der Poel på de siste meterne henviste latviske Toms Skujins til den sure fjerdeplassen.

I etterkant av søndagens ritt skal Latvia angivelig ha forsøkt å løfte fram episoden, men beskjeden var ifølge flere medier at det ikke ville være bra for sykkelsporten å diske superstjernen van der Poel.





(©NTB)