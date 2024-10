Therese Johaug om skiforbundets sponsortørke: – Veldig uheldig

Den siste tiden har det blitt kjent at Norges Skiforbund mister store samarbeidspartnere. Toneangivende sponsorer som Sparebank1 og Equinor har begge varslet at de gir seg etter den kommende VM-sesongen.

Det er heller ingen hemmelighet at skiforbundet i lengre tid har slitt tungt økonomisk. NTB har tidligere skrevet at forbundet i fjor gikk 10,9 millioner kroner i minus.

I konsernet var driftsunderskuddet på 17,4 millioner som følge av ski-VM i Trondheim i 2025.

Johaug er tydelig på at det er et felles ansvar å gjøre noe med den situasjonen. Også utøverne må gjøre sitt.

– Det er løpernes ansvar, ja, men det er skiforbundets og sponsorenes ansvar også. Vi er på ett og samme lag og må jobbe sammen. Vi må finne ut hvordan langrenn skal være populært i framtida, sier hun.

Vil invitere mediene inn

Johaug møtte pressen i forbindelse med langrennslandslagets treningssamling på Mosetertoppen ved Lillehammer.

– Det er jo veldig uheldig at så mange sponsorer trekker seg samtidig. Vi vet likevel at langrenn står veldig sterkt i Norge. Jeg er ganske trygg på at det kommer nye sponsorer inn, sier Johaug.

Veteranen, som har jobbet i mediene siden hun la opp i 2022, er samtidig klar på at utøverne må ta i et tak.

– Vi må by mer på oss selv, ta med dere mediene mer inn i livet vårt og la dere være flue på veggen. Det må skapes kule bilder som øker interessen og som får folk til å ville lese saker, sier Johaug.

Hun peker også på at aktørene i langrennssporten må ta på alvor at interessen for idretten har falt betydelig de siste årene. Det setter Johaug blant annet i sammenheng med at TV-rettighetene er spredd på for mange aktører.

De siste årene har både NRK, TV 2 og Viaplay sendt fra verdenscupen.

– Det betyr kanskje at folk synes det er litt mer tungvint, sier Johaug.

Føler med lagvenninnene

Hun forstår samtidig at enkelte av de mindre rutinerte utøverne synes det kan være vanskelig å ta en mer aktiv rolle i offentligheten og i mediene.

– Jeg kjenner meg igjen selv i det fra da jeg var yngre. Det var ikke alltid jeg klarte å si det jeg mente, for jeg var redd for hvordan det ville bli oppfattet, sier Johaug.

For hennes del handler alt om å gjøre de riktige tingene fram mot det imøtesette comebacket i sporet. Den pågående samlingen er den første med lagvenninnene i sommer og høst.

– Jeg føler at jeg er i rute. Siden offentliggjøringen har jeg trent veldig bra. I august bikket jeg 100 timer. Det har jeg ikke gjort siden 2021, smiler Johaug, som den siste tiden har kombinert trening med oppstart i barnehagen for datteren Kristin.

– Alt har gått bra, men jeg tror det var veldig bra at jeg droppet høydesamlingene i Seiser Alm og Livigno. Det var mange inntrykk for den lille tulla de første ukene i barnehagen. Det var gått å være hjemme hos henne, smiler Johaug.

Klar for Beito

36-åringens store mål er femmila i Trondheim.

Første mulighet til å se 36-åringen i aksjon med langrennsski på beina blir under den tradisjonsrike nasjonale åpningen på Beitostølen i slutten av november.

Deretter blir det flere verdenscuprenn før jul, men ikke Tour de Ski. Hva hun går av verdenscuprenn etter nyttår, før VM, er ikke bestemt.

For snart to måneder siden kunngjorde Johaug sitt comeback. Hun avsluttet først karrieren sin i 2022 i Holmenkollen, men er nå motivert for å satse ytterligere ett år.

17. mai i fjor fødte Johaug datteren Kristin Hoff Johaug.

Johaug står totalt med fire OL-gull, 14 VM-gull og 82 individuelle seirer i verdenscupen.





