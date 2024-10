Slik blir Bislett Games i 2025 – Jakob Ingebrigtsen kan velge øvelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag offentliggjorde Diamond League-ledelsen fordelingen av øvelser på de ulike stevnene neste sesong. Det betyr at programmet for Bislett Games er klart.

Stevnedirektør Steinar Hoen er jublende fornøyd med det opplegget som nå er spikret. Med få unntak kan alle Norges største stjerner se fram til å starte på sine desidert beste øvelser.

– Jeg føler at vi har fått det akkurat sånn vi ønsket, sier Hoen til NTB.

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås kan se fram til det som blir flere øvelser å velge mellom. Både 1500 meter/én engelsk mil og 5000 meter ligger inne i planene.

– De kan selvsagt velge å løpe 5000 meter, som har vært den beste øvelsen på Bislett de to siste årene med sterke tider, sier Hoen.

Grøvdal i rekordforsøk

Karsten Warholms 400 meter hekk er som vanlig et selvskrevent punkt på programmet, mens situasjonen for Karoline Bjerkeli Grøvdal blir litt annerledes enn den tidligere har vært.

Langdistanseløperen fra Isfjorden har varslet at hun nå skal satse på maraton. Det påvirker også Bislett-planene.

– Tidligere har vi hatt en 3000 eller 5000 meter for henne. Denne gangen har hun heller valgt å løpe en 10.000 meter på forstevnet. Der skal hun prøve seg på norgesrekorden til Ingrid Kristiansen, røper stevnesjefen.

Stjerneskuddet Henriette Jæger kan på sin side se fram til å løpe 400 meter med Diamond League-konkurranse, og Amalie Iuel skal i likhet med Karsten Warholm ut i samme øvelse med hekker.

Flere øvelser gjør også comeback på Bislett Games-programmet. Det er også for å tilfredsstille norske profiler. Spyd for kvinner var et fast innslag i Bislett-yndlingen Trine Hattestads velmaktsdager, men har vært fraværende en god stund.

I 2025 dukker øvelsen opp igjen med EM-medaljevinner Marie Therese Obst som et av trekkplastrene.

Duplantis kommer

Også 800 meter for menn har vært borte fra Bislett-programmet i Diamond League-sammenheng de siste drøye ti årene. Nå er den tilbake med EM-finalist Tobias Grønstad i startfeltet.

Den svenske stavkongen Mondo Duplantis har satt verdensrekord på verdensrekord denne sesongen. På Bislett var han imidlertid ikke. Neste år ser det bedre ut.

– Vi har et tett samarbeid med stevnet i Stockholm som går kun tre dager etterpå. Mondo ville denne sesongen konkurrere sjeldnere og prioriterte derfor Stockholm. I 2025 tyder alt på at han kan være med på begge stevnene, sier Hoen.

Det eneste av de store norske profilene som har falt litt utenfor neste års stevneprogram på Bislett er Håvard Bentdal Ingvaldsen. Det er ingen 400 meter han kan løpe i Diamond League.

– Han kan prøve seg 200 meter eller løpe 400 meter i forstevnet, sier stevnedirektøren.

Også tikjemperne Markus Rooth og Sander Skotheim er det tenkt på. Det er foreløpig ikke klart hva de skal delta i, men Hoen er så til de grader på tilbudssiden.

– Vi skal ha et møte etter høstferien og diskutere hva vi kan få til. Jeg er åpen for alt, sier han og nevner en skreddersydd trekamp eller femkamp som en mulighet.









