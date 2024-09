Flo ferdig i Sogndal

For snaut to uker siden ble det kjent at Flo skulle gi seg ved sesongslutt, men mandag ble det klart at han går på dagen, opplyser Sogndal.

Klubben står med sju strake tap i 1.-divisjon og ligger på 10.-plass. Det er fem poeng ned til Aalesund, som for øyeblikket ligger på plassen som gir nedrykkskvalifisering.

Flo tok over Sogndal i 2022. Han har tidligere vært trener i Chelseas ungdomsavdeling og hatt engasjementer som assistenttrener for aldersbestemte landslag.

51 år gamle Flo har en innholdsrik karriere bak seg som spiller. Mest kjent er han for perioden i Chelsea. Han spilte 76 landskamper for Norge og scoret 23 mål.

