Atletico-trener Simeone: – Fansen må straffes etter lighterkast

– Det kan ikke være fritt for konsekvenser, sier Simeon etter at deres fans kastet lightere og annet etter Real Madrids keeper Thibaut Courtois slik at kampen måtte avbrytes og settes på pause i et kvarters tid.

Atletico Madrids trener var klar overfor britiske Dazn etter at dramaet mellom hovedstadslagene til slutt endte med 1-1.

– De som har vært involvert må straffes av klubben. Vi har ikke bruk for de folkene. Vi har bruk for dem som følger og støtter oss, sier Simeone.

Den argentinske treneren ga også uttrykk for at spillerne selv bidrar til å skape en urolig stemning på tribunen.

– Vi er nødt til å samarbeide. Det er ikke greit med folk som kaster lightere, men det hjelper ikke at vi som er hovedpersoner bidrar til underminere de som angriper og dermed provoserer dem slik at de blir sure.

Han mener for eksempel at det er unødvendig å feire en scoring med fakter foran motstanderens fans.

– Det gjør folk sinte.

Bråket på tribunen startet umiddelbart etter at Real Madrids brasilianske midtstopper sendte ballen i nettaket til 1-0 etter 63 minutters spill. Simeone og Atletico Madrid-kaptein Koke forsøkte å roe ned fansen, og stadionspeakeren gjorde det også klart at kampen ville bli stanset om bråket ikke opphørte.

Få minutter senere fikk dommeren nok og sendte lagene i garderobene. Etter rundt 15 minutter kunne kampen settes i gang igjen.









(©NTB)