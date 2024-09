Holmenkollen tildelt VM i skiskyting i 2029

Tildelingen ble gjort på kongressen til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i Beograd lørdag.

Holmenkollen hadde søkt om å få tildelt verdensmesterskapet enten i 2028 eller 2029. Østerrikske Hochfilzen og finske Kontiolahti var de to øvrige kandidatene.

Hochfilzen blir arrangør i 2028.

– Vi nordmenn elsker skiskyting. Jeg har elsket skiskyting siden faren min tok meg med til Holmenkollen da jeg var liten, sa Oslo-ordfører Anne Lindboe da hun presenterte det norske kandidaturet lørdag.

Høyre-toppen var på plass i Beograd.

– Vi venter på dere i Oslo, sa Lindboe, som presenterte Oslos planer sammen med markeds- og kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Norges Skiskytterforbund.

Sist i 2016

I innsalget av Holmenkollen ble det også pekt på det norske nasjonalanleggets ikoniske status i skimiljøet verden over. Samtidig henviste den norske delegasjonen til at skiskyting i øyeblikket er den mest populære vinteridretten hos norske TV-seere.

Det ble også lovet planer for å oppgradere dagens Kollen-anlegg både for publikum, utøvere og medier.

Deretter kom ambisjonen om at den blandede stafetten skal flyttes fra Kollen til Frognerparken.

– Planen er blant annet å sette opp midlertidige skyteskiver. Tenk hvilke TV-bilder det ville blitt, sa Emilie Nordskar.

Sist verdens beste skiskyttere kjempet om VM-medaljer i Oslo var i 2016. Da ble Norge til slutt nest beste nasjon bak Frankrike etter å ha tatt fire gull, to sølv og tre bronse. Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff tok to gull hver.

Holmenkollen var også VM-arena i 1999, 2000 og 2002.

Den siste tiden har det stormet rundt Holmenkollen i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i dagens tilskuddsordning rundt nasjonalanleggene i norsk idrett.

Verdenscupfinale i februar

Forslaget, som er sendt ut på høring, betyr at Kollen videreføres som nasjonalanlegg for skiskyting, men at det ikke lenger vil få tilskudd i kraft av å være det samme for nordiske grener.

Høringsforslaget har ført til kraftig kritikk fra blant annet skimiljøet og lokalpolitikere i Oslo. Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) har sagt til NTB at hun mener mye av motbøren skyldes misforståelser.

Kommende sesong er verdenscupfinalen i skiskyting lagt til Holmenkollen. De rennene avvikles fra 17. til 23. mars.

Det neste verdensmesterskapet i skiskyting går i sveitsiske Lenzerheide i midten av februar neste år. I 2027 er estiske Otepää vertskap.