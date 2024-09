Dopingsaken til tennisstjernen Sinner ikke over – Wada anker til voldgiftsretten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Wada opplyser i en pressemelding lørdag at det har besluttet å anke saken til Idrettens voldgiftsrett (Cas).

– Det er Wadas oppfatning at konklusjonen om "ingen skyld eller uaktsomhet" ikke var korrekt i henhold til gjeldende regler, skriver antidopingbyrået.

Videre heter det at Wada ønsker at Sinner skal utestenges fra idretten i en periode på mellom ett og to år.

– Wada krever ikke at noen resultater skal strykes, bortsett fra det som allerede er besluttet av domstolen i første instans, skriver byrået.

Sinner topper i øyeblikket verdensrankingen.

Samme som Johaug

Italieneren avga tidligere i år to positive dopingprøver som viste lave nivåer av clostebol. Stoffet er et anabolt middel som står på dopingliste. Det er det samme stoffet Therese Johaug ble utestengt for å ha brukt.

Sinner ble midlertidig utestengt etter begge de positive prøvene, men anket suspensjonene og kunne dermed fortsette å spille turneringer. Dopingtestene ble tatt under Indian Wells-turneringen 10. mars og utenfor konkurranse åtte dager senere.

Tennisspilleren hevdet selv at han hadde fått stoffet i kroppen som resultat av smitte fra et medlem av støtteapparatet som hadde brukt en reseptfri spray mot et lite sår. Det dreide seg om en fysioterapeut som hadde hatt stoffet på hendene da han behandlet Sinner.

Tennisens integritetsbyrå (Itia) konkluderte med at vitenskapelige eksperter mente Sinners forklaring er troverdig.

Australieren Nick Kyrgios er blant dem som har reagert sterkt på avgjørelsen om å ikke utestenge Sinner etter de positive prøvene.

– Latterlig – uavhengig om det var utilsiktet eller planlagt. Du blir testet to ganger med et ulovlig dopingmiddel, da burde du vært utestengt i to år. Prestasjonen din ble forbedret. Massasjekrem … Ja, fint, skrev Kyrgios på X nylig, etterfulgt av en emoji som himler med øynene.

Kritiske stjerner

Sinner vant nylig US Open.

I forkant av den turneringen rettet en annen stjerne, Novak Djokovic, kritikk mot det gjeldende dopingregelverket.

– Jeg forstår at flere blir frustrerte. Det finnes ingen kontinuitet. Flere spillere, uten å nevne navn, har vært i samme eller lignende posisjon, men der utfallet har vært annerledes. Det finnes ingen tydelig protokoll. Jeg forstår at flere spillere stiller seg spørsmålet om alle blir behandlet likt, sa serberen ifølge The Telegraph.

Djokovic la videre til at han håpet Sinners sak fører til endring høyere opp i systemet.

– Forhåpentligvis vil de styrende organene i sporten lære noe av denne saken, og så håper jeg de har en bedre strategi i framtiden, sa han.