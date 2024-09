Knalltøff trekning for Vålerenga – møter Bayern og Arsenal i Champions League

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble utfallet av fredagens trekning. Vålerenga slapp å få regjerende mester Barcelona, tittelgrossisten Lyon og Chelsea.

Hovedstadslaget tok seg til gruppespillet for første gang ved å slå belgiske Anderlecht 5-1 over to kamper.

I tillegg til Bayern var også Barcelona, Lyon og Chelsea i den første seedingspotten, mens Arsenal hadde med seg Wolfsburg, Real Madrid og Manchester City i den andre.

Fra den tredje ble det Juventus på VIF framfor St. Pölten, Roma og Twente.

Vålerenga var klart best rangert i pott fire, som også besto av Celtic, Hammarby og Galatasaray.

Norske innslag

Arsenal har Frida Maanum i stallen, mens Bayern har Tuva Hansen i laget og trenes av nordmannen Alexander Straus.

I 2020 tok Vålerenga seg til mesterligaen, men den gang var det ikke et gruppespill. De blåkledde røk ut i siste kvalifiseringsrunde i både 2021 og 2023.

Det er ikke sikkert at CL-deltakelsen gir Vålerenga et økonomisk overskudd. Klubben får minst 400.000 euro (4,7 millioner kroner), men øvrige utbetalinger avhenger av at de plukker poeng i puljespillet.

Brann fikk i fjor en gunstigere trekning og tok seg til kvartfinalen. Der ble det 2-5 sammenlagt for Barcelona, som gikk hele veien og vant turneringen.

Gruppespillet starter 8. oktober og avsluttes 18. desember.

---

Trekningen:

Gruppe A: Lyon (Frankrike), Wolfsburg (Tyskland), Roma (Italia), Galatasaray (Tyrkia)

Gruppe B: Chelsea (England), Real Madrid (Spania), Twente (Nederland), Celtic (Skottland)

Gruppe C: Bayern München (Tyskland), Arsenal (England), Juventus (Italia), Vålerenga

Gruppe D: Barcelona (Spania), Manchester City (England), St. Pölten (Østerrike), Hammarby (Sverige).

---