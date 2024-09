Kjempetabbe i første minutt senket Malmö da Rangers vant i europaligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Brasilianeren slo et hodeløst tilbakespill som var altfor løst til å nå keeper Johan Dahlin. Cyriel Dessers kom mellom og rundet keeper, men skjøt i stolpen fra spiss vinkel. Ballen spratt slik at albanske Nedim Bajrami kunne sette foten på den og gjøre 0-1 før kampuret passerte ett minutt.

Med ledelse fikk gjestene kampen akkurat dit de ville ha den. Malmö slet med å skape sjanser mot det solide skotske forsvaret.

En ny feil av Busanello i det 76. minutt punkterte kampen. Han gled da han skulle ta imot en klareringsnikk fra Pontus Jansson, og Ross McCausland tok med seg ballen, rev seg løs fra Busanellos tak i trøya og skjøt i mål i hjørnet.

I det 18. minutt fikk Isaac Kiese Thelin ballen i mål for Malmö, men han sto altfor langt inne da Sergio Peña slo et frispark, og annulleringen for offside var soleklar.

Rangers-sjanser

Det var Rangers som fikk den største sjansen utenom scoringen i første omgang, da Vaclav Cerny ble spilt alene gjennom i det 40. minutt. Han løp alene mot Dahlin, men skjøt rett utenfor stolpen.

Malmö hadde tre nordmenn i startoppstillingen: Colin Rösler i midtforsvaret, Lasse Berg Johnsen på sentral midtbane og Oliver Berg på kant.

Et kvarter ut i 2. omgang kom også Erik Botheim inn, da lagkaptein Anders Christiansen ble byttet ut.

Fortsatt uteble de store sjansene, og i det 73. minutt var Rangers igjen alene med keeper uten å score. Dessers sendte ballen utenfor lengste stolpe. Tre minutter senere kom målet som punkterte kampen.

Både Rösler og Berg fikk gult kort, begge for å felle Bajrami.

Union-tap i Istanbul

Mathias Rasmussen og Union Saint-Gilloise måtte se seg slått 2-1 av Fenerbahçe i Istanbul. José Mourinhos lag avgjorde med en dødball og et selvmål.

Rasmussen hadde en kjempesjanse før det var spilt to minutter, da Noah Sadiki fant ham inne i målgården for åpent mål. Hjemmespiller Jayden Oosterwolde kastet seg mellom og blokkerte.

Fenerbahçe tok ledelsen i det 26. minutt. Etter en kort corner vant Rodrigo Becão i lufta ved lengste stolpe, og Caglar Söyüncü scoret på akrobatisk vis i en duell med Christian Burgess.

I det 82. minutt doblet Burgess ledelsen da han løp ballen i eget mål etter at keeper Anthony Moris reddet et skudd fra innbytter Bright Osayi-Samuel.

I siste ordinære minutt lagde Osayi-Samuel straffe og ble utvist, men Dominik Livakovic reddet straffesparket fra Franjo Ivanovic. Union hadde likevel tid til å få et trøstemål ved Ross Sykes på overtid.

Rasmussen ble byttet ut i det 70. minutt.

Union Saint-Gilloise får besøk av Bodø/Glimt i neste runde i ligaspillet torsdag 3. oktober. Det blir uten Kevin Mac Allister, som ble utvist i det 74. minutt.

