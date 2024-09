Stjernetrio klar for ATP-finalen – Ruud må vente

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Turneringen samler de åtte spillerne som har tatt flest poeng på ATP-touren gjennom sesongen.

Jannik Sinner har vært overlegen denne sesongen og har vært klar for ATP-finalen i lang tid. Casper Ruud er for øyeblikket på 6.-plass med 3795 poeng. Novak Djokovic ligger på 9.-plassen med over 500 poeng mindre.

Bak nordmannen ligger spillere som Grigor Dimitrov, Tommy Paul og Stefanos Tsitsipas. Alle tre skal i likhet med Ruud i aksjon i ATP500-turneringen i Tokyo denne uken.

En rekke turneringer gjenstår før sesongen rundes av. Blant annet er det to Masters 1000-turneringer på kalenderen.

I 2022 tok Ruud seg til finalen i turneringen. Der ble det tap i strake sett for Novak Djokovic.

ATP-finalen spilles i Torino i Italia fra 12. november.