Sponsorsmell for ski og fotball

Equinor har i lang tid vært en tung aktør på sponsorsiden i norsk idrett, blant annet i form av betydelige avtaler med skiforbundet og fotballforbundet. Neste år utløper disse, og samarbeidet blir ikke fornyet.

Det bekrefter selskapets sponsorsjef Thea Moen overfor Kampanje tirsdag.

– Både avtalen med Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund kommer mot en naturlig slutt neste år, og begge er sponsorater som vi ikke kommer til å forlenge. Vi utelukker ikke samarbeid med idrett i framtiden, det vil først og fremst skje inn mot lokalsamfunn der vi er til stede, sier hun til bransjenettstedet.

Sponsorsjefen legger videre til at energiselskapet ønsker «en dreining» i hvem og hva de skal sponse fremover. Målet er blant annet å legge til rette for enda flere sponsorsamarbeid innen realfag, vitenskap og teknologi.

Det siste henger sammen selskapets uttalte ambisjon om å være ledende i energiomstillingen.

Viktig avtale

Kommersiell direktør Runar Pahr Andresen i Norges Fotballforbund legger ikke skjul på viktigheten av avtalen som nå går mot slutten.

– Samarbeidet mellom Equinor og Norges Fotballforbund har vart i over 25 år med hovedfokus på utvikling av våre største talenter gjennom aldersbestemte landslag, landslagsskolen og talentleirer. Dette er et av de lengste og mest betydningsfulle partnerskapene innen norsk idrett, og støtten og engasjementet fra Equinor har bidratt til å forme flere av dagens toppspillere både på herre- og kvinnesiden, sier han til NTB.

Pahr Andresen legger videre til at NFF respekterer at forbundets mangeårige samarbeidspartner nå ønsker å endre sin sponsorstrategi og «ha et annet fokus fremover enn fotball og norsk idrett».

– Det er svært ryddig av Equinor å melde fra om dette i god tid før samarbeidsavtalen, som varer ut 2025, utløper. Det gir oss god tid til å finne ny eller nye samarbeidspartnere på talentutvikling, og vi har et godt og spennende produkt å tilby næringslivet, sier NFF-toppen.

Han har ikke svart på NTBs spørsmål om hva avtalen har innebåret rent økonomisk.

Skiforbundet: – Veldig kjedelig nyhet

For Norges Skiforbund betyr også beslutningen som nå er tatt, at en ny stor og viktig samarbeidspartner forsvinner ut neste år.

– Det er alltid en veldig kjedelig nyhet å få fra en partner når de ikke velger å fortsette, uavhengig av årsak, sier daglig leder for langrenn Cathrine Instebø i Norges Skiforbund til NTB.

– Vi har hatt et langt og godt samarbeid, og det har vært en veldig viktig avtale som har betydd mye for vår talentsatsing. Når en så betydelig aktør velger å gå, tenker vi samtidig at det gir en mulighet for en annen partner å ta en tydelig posisjon, legger hun til.

Equinors beslutning kommer samtidig med at hovedsponsor Sparebank1 avslutter sin samarbeidsavtale med langrenn etter 2024/25-sesongen. Det ble kjent tidligere i år.

– Dette er jo to hovedpartnere som går etter den kommende sesongen. Det er to veldig synlige sponsorater og partnerskap både gjennom lagene og norgescupen. Dette er noe vi må se på, sier Instebø.

Krevende sponsormarked

Det er ingen hemmelighet at økonomien i Norges Skiforbund over tid har vært anstrengt. NTB har tidligere skrevet at forbundet i fjor gikk 10,9 millioner kroner i minus. I konsernet var driftsunderskuddet på 17,4 millioner som følge av ski-VM i Trondheim i 2025.

Nå må det jaktes på nye sponsorer som følge av at to viktige avtaler utløper i løpet av 2025.

– Vi legger ikke skjul på at det er en utfordrende jobb å sikre avtaler nå innenfor sponsormarkedet, og i hvert fall i denne størrelsesordenen, men jeg tror det viktigste vi gjør nå er å ha fokus på å stake ut en tydelig kurs for hvor vår nasjonalsport skal være fram mot 2030. Talentsatsingen vår er en viktig del av det. Vi skal være synlige, skape engasjement rundt langrenn og fortsette å levere store øyeblikk til det norske folket, sier Instebø.