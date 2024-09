Norsk klubb møter israelsk lag motvillig: – Bundet på hender og føtter

Drammen løste søndag billett til 2. runde av turneringen med 81-58-seier sammenlagt mot italienske Pallamano Conversano. Neste hinder i europacupen er Holon Yuvalim fra Israel.

Landet har vært gjenstand for mye kritikk siden krigen i Gaza startet for snart ett år siden. Drammens styreleder Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning forteller til klubbens hjemmesider at de «i utgangspunktet ønsker å avstå fra å spille mot et lag fra Israel», men at de ikke har noe valg.

– Drammen Håndballklubb (DHK) kan ikke alene iverksette en boikott av israelske idrettsutøvere når det internasjonale samfunnet ikke har gjort det, forteller Haaning.

– Bundet på hender og føtter

Verken Norges Håndballforbund (NHF), Norges idrettsforbund (NIF) eller regjeringen har vedtatt sanksjoner mot Israel. Til NTB opplyser Haaning at klubben har valgt å forholde seg til det.

Dermed er de også pålagt å stille til kamp.

– Vi er litt bundet på hender og føtter siden verken Norges Håndballforbund, Norges idrettsforbund og regjeringen har vedtatt noe i forbindelse med Israel når det gjelder eventuelle sportslige sanksjoner.

– Vil gå konkurs

I februar 2022 valgte klubben å følge rådet til Utenriksdepartementet om å ikke reise til Russland og returkampen mot Krasnodar i europacupens åttedelsfinale.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) dømte klubben til 0-10-tap for ikke å ha møtt opp til kampen. I tillegg vil de få både bot og to års utestengelse fra europacup om det gjentar seg.

Ifølge Drammens Tidende og klubben selv skal en eventuell bot koste klubben flere hundre tusen kroner.

– Vi vil gå konkurs dersom vi nå på eget initiativ nekter å stille opp mot dette israelske laget, sier Haaning.