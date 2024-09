Medier: Alvorlig kneskade for Manchester City-stjernen Rodri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er de spanske avisene AS og Marca som mandag hevder å ha kilder på at de første undersøkelsene av spanjolen endte med et svært nedslående resultat.

Marca skriver at røntgenbildene som er tatt av 28-åringen skal vise en i korsbåndskade. Avisen melder videre at Rodri er på vei til Madrid for å gjennomgå ytterligere undersøkelser.

Spania-turen vil bekrefte skadeomfanget og den definitive diagnosen vil bli stilt.

Dersom det dreier seg om et avrevet korsbånd er midtbanestjernen normalt sett uaktuell for spill ut inneværende sesong.

Rodri måtte forlate banen tidlig i søndagens storkamp mot Arsenal.

Etter kampslutt ville ikke manager Pep Guardiola spekulere i skaden til spanjolen.

– Jeg vet ikke ennå. Jeg har ikke snakket med legene. Han kjente på et ubehag, og det var derfor han forlot banen. Ellers hadde han blitt værende, sa City-sjefen.

Guardiola har aldri lagt skjul på hvor viktig Rodri er for klubben. Han omtalte nylig midtbanemaestroen som en mulig Ballon d'Or-vinner.

Søndag manglet for øvrig også belgiske Kevin De Bruyne i kamptroppen. Han sliter også med en skade.

– Jeg tror ikke det er snakk om en alvorlig skade, men han rakk ikke å bli klar til denne kampen, sa Guardiola om ståa.

