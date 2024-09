Mandagens direkte TV-sport: KFUM tar i mot Molde på Ekeberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

09.15: Sykling, VM landevei i Zürich, Sveits, temporitt: Menn junior, 24,9 km. (TV2 Sport2)

14.00: Snooker, British Open, runde 1 fra Cheltenham. (Eurosport N)

14.45: Sykling, VM landevei i Zürich, Sveits, temporitt: Menn U23, 29,9 km. (TV2 Sport2)

18.00: Fotball, tysk Bundesliga kvinner (3. runde): Bayern München – Hoffenheim. (Vsport2)

19.00: Fotball, Eliteserien menn (23. runde): KFUM Oslo – Molde fra KFUM Arena på Ekeberg. KFUM har hatt to bortekamper den siste uka som endte med 0-1 for Viking og 0-2 for Brann. Nå kommer Johannes Hummelvoll Nuñez (bildet) og laget hjem og håper å bikke 30-poengsgrensa. KFUM vant oppgjøret i Molde. (TV2 Sport1)

20.00: Snooker, British Open, runde 1 fra Cheltenham. Kveldsprogrammet. (Eurosport N)

21.00: Fotball, spansk La Liga menn (6. runde): Real Betis – Mallorca fra Estadio Benito Villamarín. (TV2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk 2. divisjon menn (7. runde): Fleetwood – Morecambe fra Highbury stadium. (Vsport1)