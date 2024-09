Viaplay har kjøpt rettighetene til å vise Ronaldo og Saudi Pro League

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Selv om vi sender ligaen, betyr ikke dette at vi automatisk er enige i alt Saudi-Arabia står for politisk eller moralsk, sier Viaplays sportssjef Kristian Oma til VG.

Avtalen gjelder fram til våren.

– Det er ingen tvil om at det snakkes mye om dette, og at det er store stjerner som beviselig er gode i fotball i denne ligaen. Men om kamper med Neymar, Ronaldo og Benzema er interessant nok, blir det opp til seerne å vurdere, sier Oma.

VG samarbeider med Viaplay rundt sportsklipp og kommer til å vise høydepunkter fra kampene på sine nettsider.

Avisen har spurt Oma om Viaplay bidrar til sportsvasking.

– Vi forventer ikke at dette skal generere en voldsom interesse, men det er et tilbud noen vil finne interessant. Vi tvinger ikke dette på noen. Og seerne er akkurat så nådeløse som de skal være – de velger seg det de vil se, sier Oma.

Ber mediene være årvåkne

Amnesty International noterer seg nyheten om Viaplays siste rettighetskjøp.

– På et generelt grunnlag bør mediene være bevisst på at flere staters myndigheter, inkludert de saudiarabiske, investerer i idretten som et ledd av en større politisk strategi som har til hensikt å styrke myndighetenes anseelse og innflytelse, skriver Frank Conde Tangberg i en melding til NTB.

Han er rådgiver i menneskerettighetsorganisasjonen.

– Vi oppfordrer derfor medier til å dekke de menneskerettslige problemene også, slik at dette settes i kontekst, legger Tangberg til.

Sprøytet inn milliarder

Oljestaten Saudi-Arabia har pumpet inn milliarder i idretter over hele verden. Det gjelder blant annet golf, fotball, motorsport og kampsport.

Play the Game, et internasjonalt initiativ for å fremme etikk i sportsverdenen, publiserte i fjor en rapport om sponsoravtaler og sport i Saudi-Arabia. De fant 312 avtaler fordelt på 21 idretter.

Idrett er ett av satsingsområdene i det regimet kaller «Visjon 2030», en økonomisk plan som skal bygge nye næringer og skape arbeidsplasser. Saudi-Arabia har i en årrekke blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

