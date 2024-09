Solberg ferdig som svensk landslagssjef: – Tid for å gjøre noe annet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Solberg har selv valgt å fratre stillingen, opplyser Sveriges Håndballforbund på sine nettsider.

– Jeg er takknemlig for muligheten jeg fikk til å lede landslaget. Vi har hatt veldig fine år med bra resultat, ikke minst med tre VM- og EM-medaljer. Men nå kjenner jeg at det er tid for å gjøre noe annet, sier Solberg.

Solberg tok over som landslagssjef etter EM i 2020, og året etter ledet han lagte til VM-finale, der det ble tap. I EM 2022 kunne svenskene juble for sitt første mesterskapsgull på 20 år, før det ble bronse i årets EM.

OL-turneringen i Paris ble den siste. Der røk Solbergs menn ut i kvartfinalen.

– Det er veldig krevende å være landslagssjef. Det har vært fem intensive år med seks mesterskap og mange dager borte på samling. Jeg har også lagt av mange timer til å reise rundt og møte spillerne i deres miljøer.

Solberg har en stor karriere bak seg som spiller. Som trener har 52-åringen vært assistent for Norges landslag og ledet St. Hallvard og Sverige.

Det svenske håndballforbundet opplyser at de har satt i gang jobben med å finne en erstatter.

