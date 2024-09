Kaptein Henriksen gir seg i RBK etter sesongen: – Sportslige og familiære faktorer spiller inn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

RBK opplyser om beslutningen.

32-åringens kontrakt med Rosenborg går ut ved årsskiftet og dermed er det slutt etter totalt ni sesonger fordelt på to perioder som A-lagsspiller.

– Det er ingen lett avgjørelse. Det er ingen tvil om at Rosenborg er klubben i mitt hjerte, men det å gå ut med avgjørelsen føler det er den beste og mest ærlig måten å gjøre det på. Derfor sier jeg fra såpass tidlig som jeg gjør, sier Markus Henriksen.

Ingen planer

Henriksen har slitt med skade den siste perioden. Det har gitt ham tid til å tenke på egen framtid.

– Det er en tanke som har slått meg over flere måneder. Jeg er en såpass åpen og ærlig person at det viktigste jeg gjør i dette tilfellet, er å være ærlig med klubben når jeg har fått den følelsen som jeg har. Det er sportslige og familiære faktorer som spiller inn i avgjørelsen, sier Henriksen.

Han har ingen planer for hva som skjer etter sesongen, men avviser at karrieren er over.

– Jeg har ikke lagt noe plan videre, men jeg har ikke lagt opp. Jeg må bare ta ukene som de kommer. Det eneste fokuset mitt nå er at jeg kommer til å være hundre prosent profesjonell. Jeg skal være den lederen og den personen som jeg alltid har vært i gruppen og gjøre alt jeg kan for at vi skal vinne fotballkamper, sier Henriksen.

Tok gull under Eggen

Veteranen fikk debuten for RBK som 16-åring i 2009. Året etter bidro han til seriegull i det som var Nils Arne Eggens siste sesong.

I 2012 ble han solgt til nederlandske AZ Alkmaar, før det ble retur til Rosenborg i 2020 etter åtte år i utlandet.

Totalt står han med 198 kamper for Rosenborg.

