Guardiola om Ødegaards skadesmell: – Jeg synes så synd på han

Ødegaard er ute i en lengre periode etter at han pådro seg en ankelskade på landslagssamling med Norge nylig.

– Jeg synes så synd på ham. Jeg liker å spille mot de beste spillerne. Han er en viktig spiller for dem. Arsenal blir bedre år for år, og årsaken er at de investerer i bredden i stallen. Han er Arsenals kaptein, og alle vet at han er en eksepsjonell spiller, sa Guardiola på spørsmål fra VG på fredagens pressekonferanse.

Der ble det også klart at Erling Braut Haaland kan måtte klare seg uten de målgivende pasningene til Kevin De Bruyne søndag. Belgieren er småskadd og kjemper mot klokka.

De Bruyne ble byttet ut i pausen av mesterligakampen mot Inter onsdag. Han hadde pådratt seg en kjenning like før. TV-bildene viste at han tok seg til lysken.

I etterkant sa Guardiola at han uansett hadde tenkt å ta De Bruyne av banen.

– Han føler seg litt bedre i dag, men jeg vet ikke. Det kan være at han kan spille, sa Guardiola fredag.

En annen sentral midtbanebrikke i Arsenal, Declan Rice, er på sin side tilbake etter å ha stått over sist helgs London-derby mot Tottenham som følge av suspensjon.

City og Arsenal er nummer én og to på Premier League-tabellen etter fire runder.

