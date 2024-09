Federer oppfordrer Nadal: – Ta en avgjørelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Til slutt kan det være nyttig å ta en avgjørelse på et tidspunkt. Og når det er over, kan du bare slappe av, sa sveitseren med 20 Grand Slam-titler på CV-en.

Federer er på plass i Berlin før Laver Cup som spilles kommende helg. Federer selv la opp med Nadal ved sin side under Laver Cup for to år siden.

Sist uke ble det kjent at spanske Nadal trakk seg fra Laver Cup. Lagturneringen spilles mellom et Europa-lag og et verdenslag. Casper Ruud er blant de seks uttatte på Europa-laget.

Nadal har slitt med skader i det som etter alt å dømme blir hans siste sesong på tennistouren. Det er ikke kjent om det var en skade som gjorde at han trakk seg fra Laver Cup.

– Jeg tror han bare må bestemme seg for hva han vil gjøre videre, og jeg tror det er det han går gjennom akkurat nå. Han har gjort alt for sporten. Det ville vært fenomenalt hvis han kunne fortsette i en sesong til, men bare «Rafa» selv kan svare på det, sa Federer.

Nadal står med 22 Grand Slam-titler. Bare Novak Djokovic (24) har flere på herresiden i tennis.