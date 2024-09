Jakob Ingebrigtsen vil vinne «alt»: – Et ønske og et mål

Ingebrigtsen konkurransedebuterte på halvmaraton i København søndag. Det endte med at han måtte ta pauser underveis, og til slutt jogget han over målstreken.

Mandag møtte han pressen sammen med brødrene Henrik og Filip på Bislett stadion. Der ble både halvmaratonet og fremtiden tema. Spørsmålet om hvor mye det fristet å legge om treningen til halvmaraton og maraton, skapte latter hos løpebrødrene.

– Den (spørsmålet) er fin. Hvis du spør lårene, så frister det ikke så mye. Litt vonde lår, men når det er sagt, så trener vi nesten til halvmaraton. Vi driver med en veldig enkel treningsfilosofi med mye mengde og hyppig trening, men ikke på sommeren. Utgangspunktet blir litt feil, og den testen blir kanskje litt ekstra tøff, som i går, sa Ingebrigtsen til NTB.

Stimulering

Han påpekte at forutsetningene ikke var de beste. To dager før løp han inn til seier på 1500 meter i Diamond League-finalen. Tidspunktet for halvmaratonet kunne vært bedre.

– I løpet av året er det definitivt den dagen der forutsetningene på halvmaraton er dårligst. Det er litt stimulering som er en ganske stor kontrast fra å løpe 1500 meter på bane til halvmaraton. Vi er folk som liker å teste oss selv, og vi motiveres av å leve det livet vi lever. Det er testen av oss selv og personlig utvikling som er mest givende for oss, la han til.

23-åringen, som fyller år torsdag, har vunnet mange mesterskapsmedaljer i mellomdistanse. Mandag avslørte han at han har flere mål i sikte.

– Jeg har et ønske og et mål om å gjøre et ærlig forsøk i å bli så god som jeg kan på det meste, men alt til sin tid. Det er ikke like lett å fokusere på ytterpunktene samtidig. Det er jo det 1500 og halvmaraton/maraton er, rimelig langt fra hverandre. Av og til er det gøy å prøve en slik test i ferien, sa Jakob.

– En kul øvelse

Neste halvmaraton blir ikke med det første. Kroppen er tydelig sliten etter OL-sesongen.

– Det blir nok noen år til neste gang, med litt bedre forberedelser, sa mannen som i sommer tok OL-gull på 5000 meter.

Storebror Henrik ser også positivt på halvmaraton.

– Konkurranseformen er jo kul. Bare det prinsippet om å løpe gjennom gatene i en storby og se hvem som er sterkest, er en kul øvelse, sa Henrik.