Amerikansk OL-vinner døde – sprengte legendarisk tidsgrense

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Verdens friidrettsforbund (WA) skriver at Davis tok to gull under OL i Roma i 1960, både på 400 meter og på 4 x 400 meter.

Davis ble den første som løp under 45 sekunder på 400 meter. Det gjorde han under OL-finalen i 1960.

Davis kom fra Alabama og hadde en spesiell karriere. Han var opprinnelig basketballspiller og byttet ikke til friidrett før han var 26 år gammel. To år senere kom OL-gullene.

Bare to nordmenn, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Karsten Warholm, har kopiert Davis sin prestasjon med å løpe på under 45 sekunder.

(©NTB)