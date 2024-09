Tap for Michelsen og Sarpsborg i første møte med gamleklubben

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sarpsborg-treneren, som er født og oppvokst i Kristiansund, har ti år som trener og seks år som spiller bak seg i KBK. Gjensynet med gamleklubben ble ikke særlig gledelig for 48-åringen.

Sarpsborgs backtalent Anders Hiim måtte byttes ut etter et kvarters spill. Unggutten med kamper for Norges U21-landslag, tråkket stygt over og kunne ikke fortsette.

Sarpsborg kjørte over Kristiansund før pause, uten å få uttelling. Det skulle vise seg å koste dyrt for hjemmelaget.

For det var bortelaget som fikk hull på byllen etter en times spill. Like etter at Ruben Alte smalt ballen i tverrliggeren, curlet innbytter David Tufekcic ballen lekkert opp i krysset.

Alte tok vare på muligheten etter 80 minutter, da han chippet ballen i mål alene med keeper.

Det var nok til å gi KBK tre kjærkomne poeng i bunnstriden.

Kristiansund spiller hjemme mot Molde allerede onsdag, før det blir kamp i nedrykksstriden hjemme mot Odd kommende søndag. Sarpsborgs neste kamp er mot Strømsgodset borte neste helg.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 22

Sarpsborg – Kristiansund 0-2 (0-0)

Sarpsborg stadion, 5383 tilskuere.

Mål: 0-1 David Tufekcic (61), 0-2 Ruben Alte (81).

Dommer: Ola Hobber Nilsen.

Gult kort: Franklin Tebo, Sondre Ørjasæter, Sarpsborg, Wilfred George, Håkon Sjåtil, Michael Lansing, Kristian Lien, Kristiansund.

Sarpsborg (4-2-3-1): Carljohan Eriksson – Eirik Wichne (Peter Reinhardsen fra 60.), Menno Koch, Franklin Tebo, Anders Hiim (Pawel Chrupalla fra 18.) – Amidou Diop (Alagie Sanyang fra 75.), Stefan Johansen – Niklas Sandberg (Daniel Job fra 60.), Harald Nilsen Tangen (Victor Halvorsen fra 60.), Sondre Ørjasæter – Sveinn Gudjohnsen.

Kristiansund (4-3-3): Michael Lansing – Håkon Sjåtil, Marius Olsen, Dan Peter Ulvestad, Mikkel Rakneberg – Wilfred George (Jesper Isaksen fra 55.), Erlend Segberg, Ruben Alte (Hilmir Mikaelsson fra 82.) – Oskar Sivertsen (David Tufekcic fra 55.), Kristian Lien (Andreas Hopmark fra 89.), Alioune Ndour (Igor Jelicic fra 82.).

Øvrige resultater: Odd – Tromsø 1-0, Haugesund – Strømsgodset 0-0, Sandefjord – Brann 2-2, Sarpsborg – Kristiansund 0-2. Viking – KFUM Oslo 1-0, Molde – Fredrikstad 6-1.

---