Newcastle snudde til seier tross Strand Larsen-assist: – Umulig å gjøre det bedre

Wolverhampton jakter stadig sin første seier i årets sesong, og det så lyst ut søndag da de tok ledelsen før pause.

Strand Larsen viste fram muskler da han forsvarte ballen i duell med en Newcastle-forsvarer. Den norske spissen slo så ballen inn i feltet, der Lemina scoret etter et smart overhopp av João Gomes.

Strand Larsen scoret sitt første Premier League-mål i kampen mot Chelsea før landslagspausen. Nordmannen gjorde i sommer overgang fra spanske Celta Vigo og har fått tillit på spissplass i sin nye engelske klubb.

Like etter pause søndag fikk den norske spissen selv avsluttet mot mål, men ballen smalt i stolpen og ut.

Etter at Wolverhampton hadde produsert flere sjanser, fikk Newcastle utligningen et kvarter før slutt. Midtstopper Fabian Schär hamret til fra distanse og var noe heldig da ballen gikk via hodet til Wolves-stopper Michael Dawson og i en bue over målvakten.

Noen minutter senere skulle et nytt langskudd gi jubel. Harvey Barnes kom fri på 18 meter og bøyde ballen i det lengste hjørnet.

– Det er klin umulig å gjøre det bedre, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Newcastle ligger som nummer seks på tabellen, mens Wolverhampton er nummer 18 etter de første fire kampene denne sesongen. Newcastle er ett av fem lag som ikke har tapt i PL denne sesongen.

