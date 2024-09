Amnesty raser mot Formel 1 i Aserbajdsjan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Neste Formel 1-løp er i den aserbajdsjanske hovedstaden Baku til helgen.

– Amnesty fordømmer aserbajdsjanske myndigheters angrep på kritiske og uavhengige stemmer, sier Frank Conde Tangberg i en uttalelse til NTB.

Han er rådgiver i Amnesty International Norge.

– Aserbajdsjan er et av mange land i Formel 1-kalenderen hvor myndighetene struper sivilsamfunnet, og store idrettsarrangement som F1 forventes gjennomført uten noen form for uavhengig gransking eller kritikk. Dette skjer uten at F1 eller FIA (Det internasjonale bilsportforbundet) engasjerer seg i problemstillingen, sier Tangberg.

– Menneskerettslig risiko

Formel 1-organisasjonen har publisert en menneskerettserklæring på sine nettsider. Der står det blant annet at man er forpliktet til å anerkjenne menneskerettighetene og fokusere på områdene som er «innenfor vår direkte innflytelse».

– F1 og FIA har vist en enorm appetitt på å ta stor menneskerettslig risiko, ved å gi vertskapsrettigheter til stater som ikke viser noen respekt for folks menneskerettigheter, sier Tangberg.

NTB har sendt en rekke spørsmål til FIA, men foreløpig ikke fått svar.

– Det er liten eller ingen transparens rundt risikovurderingene deres, og eventuelle aktsomhetsvurderinger bør være basert på dialog med eksperter med lokalkunnskap. Hvordan gjør du det i et land som Aserbajdsjan hvor det ikke er noen ytringsfrihet, spør Tangberg.

Pågripelser

Aserbajdsjan har i lang tid blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter. En rekke uavhengige journalister ble i forbindelse med vinterens valg pågrepet. Internasjonale presseorganisasjoner har beskrevet pågripelsene som et forsøk på å undertrykke journalistikk om korrupsjon i Aserbajdsjan.

Amnesty kaller det en «eskalerende undertrykkelse» i landet.

– Kritiske og uavhengige stemmer angripes, enten det er journalister, menneskerettighetsforkjempere eller politiske opposisjonelle, hevder Tangberg.

Senere i høst er Baku også vertskap for FNs klimatoppmøte COP29.