Warholm avslutter sesongen – MR-undersøkelse avdekket nytt problem

Avgjørelsen fremkommer i en pressemelding tirsdag.

Warholm sier han ønsker å bli kvitt skadetrøbbelet før sesongoppkjøringen til 2025-sesongen starter.

Sunnmøringen deltar dermed ikke i kommende helgs Diamond League-finale i Brussel. Han kommer heller ikke til å delta i andre konkurranser nå på slutten av sesongen.

Under showduellen over 100 meter med stavkongen Armand Duplantis i Zürich sist uke fikk han en liten strekk i låret i det venstre beinet. Det tvang Warholm til å droppe den planlagte starten på 400 meter hekk i Sveits.

I etterkant er det tatt MR-bilder av det høyre beinet. De bildene viste også en annen skade.

«Bildene viste en såkalt tendinose i hamstringsfestet. Disse bildene ble tatt i Norge etter Zürich-stevnet da Warholm har hatt kjenninger på dette gjennom hele sesongen», heter det i pressemeldingen tirsdag.

To skader

– Det er skaden fra Zürich som gjør sitt til at jeg må droppe Brussel kommende helg. Dette er en skade som normalt lar seg lege raskt. Hamstringskaden i det høyre beinet, som jeg fikk identifisert via MR, er noe jeg må jobbe mer med for å bli kvitt. Nå skal jeg ha fokus på å bli kvitt disse skadene, sier Karsten Warholm.

– Samtidig er det ikke mer alvorlig enn at jeg vil bli kvitt plagene. Begge hamstringene trenger litt ro, men nå har jeg i alle fall kontroll på skadesituasjonen, legger han til.

Lege Thomas Torgalsen ved Olympiatoppen sier følgende om skadesituasjonen til friidrettsstjernen:

– Karsten trenger rett og slett litt ro fra konkurranser og hard løpetrening. Det er derfor nødvendig at han avslutter sesongen og at han ikke belaster hamstring mer enn nødvendig. Nå er det viktig med fokus på rehabiliteringstrening. Samtidig er det ingen alvorlig skadesituasjon. Det er stor sannsynlighet for at han blir kvitt skadene i løpet av høsten, sier han.

Torgalsen og fysioterapeut Harald Markussen ved Olympiatoppen er allerede i full gang med å gjøre jobben som skal gjøre Warholm skadefri igjen.

VM neste mål

Warholm kan nå se tilbake på en sesong som endte med EM-gull i Roma og sølv under OL i Paris.

– Selvsagt skulle jeg gjerne ha vunnet gullet i OL. Det var målet, men slik ble det ikke denne gangen. Men gull fra Roma-EM og en sølvmedalje fra OL er også sterke prestasjoner som jeg gleder meg over, sier han.

I 2025 er VM i Tokyo i september hovedmålet.

Trener Leif Olav Alnes mener det er smart å trekke i nødbremsen og rette fokuset mot neste år.

– Det har vært en krevende sesong, og det er aldri gøy når båten tar inn vann. Timingen for å trykke på reset-knappen kunne knapt ha vært bedre enn etter en OL-sesong og et mesterskap som arrangeres på høsten neste år, sier han tirsdag.