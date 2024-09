Kane senket Finland med to mål i sin landskamp nummer 100

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var Bayern München-spissens 67. og 68. landslagsmål.

England dominerte stort, men Hradecky var glimrende i gjestemålet og reddet gang på gang store engelske sjanser.

I det 58. minutt var det ingen bønn. Kane fikk ballen fra Trent Alexander-Arnold, vendte bort Robert Ivanov og skjøt i mål via undersiden av tverrliggeren. Avslutningen var ganske midt i mål, men skuddet var så hardt at Hradecky ikke fikk opp armene i tide.

I det 76. minutt ble innbytter og debutant Noni Madueke spilt gjennom på kant av Alexander-Arnold, og Kane feide innlegget i lengste hjørne.

Noe hattrick ble det ikke, for like etter ble landslagskapteinen byttet ut til ovasjoner fra publikum.

Kane er den tredje som scorer i sin 100. landskamp for England. Bobby Charlton gjorde det i 1970 og Wayne Rooney i 2014.

Englands midlertidige landslagssjef Lee Carsley har fått en god start med 2-0-seier borte over Irland lørdag og tirsdagens seier i hjemmedebuten.

England og Hellas har skilt seg ut i B-divisjonens gruppe B, med full pott. I neste runde i oktober kommer grekerne til Wembley.

For sommerens tapende EM-finalist handler det om å rykke opp til A-divisjonen umiddelbart etter det skuffende nedrykket for to år siden.

